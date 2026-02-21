İftar vakti aileye kurşun yağdıran kültür ve sosyal işler müdürü, ardından da belediyeye giderek husumetlisine ateş etti

Hatay'da Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M.D., iftar vaktinde konteynerde yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı ve ardından belediye binasına giderek husumetlisi olan zabıtaya 3 el ateş etti. Zabıta personeline açılan ateşte kurşunlar belediye aracına gelirken, Yıldırım ailesinde kurşunların hedefi olan anne Cemile vefat etti, baba ve kızı ağır yaralandı.

Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M.D., Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mavi Hilal Konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere kurşun yağdırdı. Olayın ardından belediye binasına geçen M.D., husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti ve kurşunlar belediye aracına isabet etti. Düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Baba Hüseyin Yıldırım'ın gece saatlerinde kalbinin 2 kez durduğu, sağlık personellerinin müdahaleleriyle yaşama tutunduğu ve cerrahi yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan ve ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.D.'nin olay yerinden kaçtığı aracı Alabeyli Mahallesi'nde bırakarak, başka vatandaşa ait araçla İskenderun'a kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - HATAY