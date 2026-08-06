Hatay\'da Beyaz Eşya Yangını: 2,5 Milyon TL Kayıp

Hatay'da Vestel yetkili servisinde kuruluma gitmeyi bekleyen beyaz eşyalar içlerinde yer alan kimyasal gazların patlamasıyla ardı ardına alevlere teslim oldular. Yaşanan yangında 60 beyaz eşya yanarken, firma yöneticisi Enes Karaoğlan 2 buçuk milyon TL'lik maddi kayıplarının olduğunu söyledi.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Vestel yetkili servisinde yaşandı. Öğle saatlerinde iş yeri önünde müşterilere götürülmek üzere bulunan beyaz eşyalar bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevlere teslim oldu. İçlerinde yer alan kimyasal gazların etkisiyle ardı arına patlayan ve alevlere teslim olan beyaz eşyalar iş yeri çalışanlarına ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın anında iş yeri çalışanlarının "Patlayıcı gazlar var, alevlere dikkat edin" sözleriyse olası bir yaralanmanın önüne geçti. İş yeri önünde başlayan ve iş yerinin içerisine sıçrayan yangında firma yöneticisi Enes Karaoğlan'a ait iş yeri kullanılmaz hale geldi. Asrın felaketinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde iş yeri yıkılan Karaoğlan, yangınla birlikte ikinci kez afeti yaşadı. Yaşanan yangında 2 buçuk milyon TL'lik kaybı olduğunu ifade eden Karaoğlan, alevlerin yükseldiği anlarda "Yapacak bir şey yok, kimsenin başına bir şey gelmesin yeter" sözleriyle yaşanan afetin yaralanma olmadan atılmasına dikkat çekti.

"Patlayıcı olduğu için müdahale etme şansımız olmadı, rüzgarın hızıyla birlikte hızla yayıldı"

Eşyaların içerisinde yer alan patlayıcı gazlardan dolayı yangına müdahale etmek şanslarının olmadığına dikkat çeken Karaoğlan, "Vestel'in yetkili servisiyiz ve insanlara hizmet ediyoruz. Bayimiz ürünleri satar, ardından biz müşterilere ulaştırırız. Arızalı ürünlerin onarımını ve montajını yaparız. Ekip arkadaşlarımızla bu bölgede çalışmalarımız sürüyor. 6 Şubat depremi bizim için acıydı, iş yerimiz yıkıldı ve biz 3 - 4 gün sonra insanlara hizmet etmeye başladık. Biz iş yerimizin yıkılmasına rağmen insanlarımızı bırakmadık. Dün iş yerimizin önüne bıraktığımız müşteriye gitmekte olan ürünlerimiz alevlere teslim oldu. Durduk yere yanan ürünleri gördük, müdahale etmeye çalıştık ama cihazlarımızın içerisinde kimyasal gazlar vardı. Patlayıcı olduğu için müdahale etme şansımız olmadı, rüzgarın hızıyla birlikte hızla yayıldı. Önce dışarıdaki ürünlerimiz yandı, içeriye sıçradı. Yaklaşık 60 adet Vestel marka bayilerimizin sattığı ürünler yandı. Ciddi anlamda maddi kaybımız var. İş yerimi yeni yaptırmıştım 2 buçuk milyon TL'lik kaybımız var" dedi.

"İş yerim kullanılmaz durumda, ne yapacağımı bilemiyorum"

Hatay'da bağlı olduğu STK başta olmak üzere Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'ndan destek beklediğini ifade eden Karaoğlan, "Vestel'den yetkililerimiz geldi duruma bakıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık ama depremin ardından bölgedeki insanlara hizmet vermek için sahaya indik. O günlerde de zor günlerden geçtik ama yangın olunca ne yapacağımızı şaşırdık, ilk defa başımıza geliyor. İş yerim kullanılmaz durumda, ne yapacağımı bilemiyorum. Burada Hatay Ticaret Sanayi Odamız var biz üyeyiz, onlardan da destek bekliyoruz. Bağlı olduğumuz kuruluşlardan da bir geçmiş olsun bekliyoruz, yerinde inceleme bekliyoruz. Şu anda yanımızda olmalarını bekliyoruz" dedi.