Boşanma aşamasındaki koca bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde 12 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde dehşet yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olan A.S. (23),kayınbiraderi Ahmet Yıldırım'ın (23) Narlıca Mahallesi'nde bulunan iş yerine yanında yeğeni B.Ç. (22) ile geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ve A.S. ise göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, yeğen B.Ç. de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı. Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, enişte A.S'nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.