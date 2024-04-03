Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan bir yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallede yer alan bir yurtta çıktı. Yurtta görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde yangından etkilenen bir çocuk ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yurtta maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da bir yurtta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.
Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri, polis haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sorularını cevapladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Emniyet Hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtan ekipler, minik öğrencilere polislik mesleği ve görev alanları hakkında bilgi verdi.
Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırlarını kapsamaktadır.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hasta taşıyan bir panelvan aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditlerde bulunan A.İ'nin evinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ve 171 mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmaya teslim edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınakta patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.
Yalova kent merkezinde bir şahsın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşırttı. Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bursa'nın Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner, mahkemeden 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira ceza aldı. Yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 161 kişiye toplam 1 milyon 34 bin 425 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu ve işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?