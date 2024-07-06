Hatay'da buğday tarlasında çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesinde meydana geldi. Hasat edilen buğday tarlasında anız yangını yaşandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, çevredeki tarlalara yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?