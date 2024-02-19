Hatay'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi

Hatay\'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir çadır, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak çadır kullanılamaz hale geldi.

19.02.2024 10:25
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Hatay'ın Defne ilçesinde yanan çadır kullanılmaz hale geldi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir çadırda yangın meydana geldi. Mahallede bulunan çadır, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çadırın yandığını gören çadır sahipleri durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Atıl durumda bulunan çadır, yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da çadır yangını: Çadır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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