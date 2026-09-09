Hatay'da çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay\'da çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen baykuşun, telef olan eşinin başından ayrılmadığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da eşi telef olan peçeli baykuş, mahsur kaldığı çatı katında itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde peçeli baykuş, bir evin çatı katında mahsur kaldı. Peçeli baykuşun sesini duyan ev sahibi, çatı katında baykuşun mahsur kaldığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koruyucu eldivenle peçeli baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Peçeli baykuşun, telef olan eşinin başından ayrılmadığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvan Hakları, Kuzeytepe, 3. Sayfa, Antakya, İtfaiye, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da çatı katında mahsur kalan peçeli baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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