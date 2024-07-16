Hatay\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Belen'in Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Ekipler tarafından karadan başlayan müdahalelere helikopter ile havadan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 7 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Büyük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - HATAY