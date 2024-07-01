Hatay\'da çöp döküm sahasında yangın çıktı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çöp döküm sahasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kumlu İlçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde bulunan çöp döküm sahasında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
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