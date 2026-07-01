Altınözü\'de çöplük yangını

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangında çöplük alanda hasar oluştu. - HATAY