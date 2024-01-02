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Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 şahıstan 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçelerinde yapıldı. Gözaltına alınan diğer 2 şahıs ise ev hapsiyle cezalandırıldı.

Hatay\'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama
02.01.2024 - 17:56,
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Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terör suçlarıyla mücadele kapsamında DEAŞ/El Kaide terör örgütüne yönelik 25 Aralık tarihinde Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. 27 Aralık tarihinde İskenderun ve Belen ilçesinde yapılan operasyonlarda; G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken R.B. ile M.B. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi verildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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