Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika
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Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi

Hatay\'da Dronlu Trafik Denetimi
18.06.2026 09:45
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Hatay'da dronla yapılan denetimlerde sürücülere 35 bin TL ceza kesildi, ihlal yapanlar uyarıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan dron denetiminde; araç kuyruğunun önüne geçmek için trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymayan araç sürücülerine trafik cezası uygulandı. Trafik yoğunluğundan dolayı oluşan araç kuyruğunun önüne geçmek için kural ihlali yapan sürücü Mete Şahutoğlu, yaptığı kural ihlalinden dolayı bin TL ceza alırken denetimler için polis ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülere yönelik denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Antakya - İskenderun yolu üzerinde dron yardımıyla denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimde; trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymayan sürücüler dron yardımıyla tespit edildi. Denetimde kural ihlali yaparak tespit edilen 35 araca, toplamda 35 bin TL idari para cezası uygulandı. Trafik yoğunluğundan kaçarken şerit ihlali yapan sürücü Mete Şahutoğlu, yaptığı kural ihlalinden dolayı bin TL ceza alırken denetimler için polis ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

"Trafik yoğunluğu olduğundan dolayı diğer şeride geçmek için araçların önüne geçmek zorunda kaldım"

Trafik yer işaretlemelerinden hususlara uymamaktan ceza uygulanan sürücü Mete Şahutoğlu, "Kuzeytepe tarafında trafik yoğunluğu nedeniyle altgeçide geçerken diğer şeritten ana yola çıkarken dronla çekilerek trafik ihlali yaptığın söylendi ama trafik yoğunluğu olduğundan dolayı diğer şeride geçmek için araçların önüne geçmek zorunda kaldım. Bundan dolayı ceza yedim. Ceza miktarı ise bin TL lira para cezası yedim. Denetimler için polis ekiplerine çok teşekkür ederiz. Onlar da trafiği düzenli hale geçirmeye çalışıyorlar. Yetkilerden ricam o yolları yapmaları şart yoksa bu şekilde trafik kuralları çok şekilde ihlal oluyor. O yüzden gerekli yerlere iletilmesini rica ederim" dedi.

"Emniyet şeridini kullananlar, arkadan gelen bir ambulans veya polis olsun onları engelliyorlar"

Sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ihlal yaptıklarını ifade eden sürücü Tugay Olgar, "Burada çok trafik ihlali oluyor. Trafik ekiplerinden Allah razı olsun durmadan çalışıyorlar. Yollarda hala çok kaza oluyor ve çok trafik ihlali oluyor. Kuralları ihlal etmek gereksiz bir şey. Şehirde çoğu kişi emniyet şeridini çok kullanıyor, maksat hemen gideyim acele edeyim, sonra da 5 dakika içinde kaza oluyor. Emniyet şeridini kullanıyor ve trafik ihlali yapıyorlar. Emniyet şeridini kullananlar, arkadan gelen bir ambulans veya polis olsun onları engelliyorlar" ifadelerini kulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika

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