Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isterken polis ekiplerinin dikkatini çeken şahıs yakayı ele verdi.
Dörtyol ilçesi otogarında 24 Mayıs tarihinde B.Y.'nin Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'nda (MTSKS) kopya çekmesi için R.A.'nın kulağına aparat takmaya çalıştığını fark eden Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçerek şahısları gözaltına aldı.
Şahısların yapılan üst aramasında; 2 adet telefon, 2 adet kulak içi aparat, 1 adet kopya çekmek için kullanılan atlet ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şahıslara ÖSYM kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı - Son Dakika
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