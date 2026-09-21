Hatay’da eşi tarafından vurulan Emine Çil, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hatay’da eşi tarafından vurulan Emine Çil, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı

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Hatay’da eşi tarafından vurulan Emine Çil, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay’ın Payas ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 47 yaşındaki Emine Çil, Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 47 yaşındaki Emine Çil, Osmaniye'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki K.Ç., eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emine Çil'in cenazesi, işlemlerinin ardından Osmaniye'ye getirildi. Cebelibereket Şehitlik Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çil'in cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOsmaniyeCinayetPayasHataySon Dakika

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