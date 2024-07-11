Hatay'da eşini öldüren firari yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da eşini öldüren firari yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Kilis'te eşini öldüren ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Mehmet K.'yi İskenderun'da yakaladı. Ayrıca, hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından aranan T.Ö., F.E. ve A.A. de İskenderun'da gözaltına alındı.

11.07.2024 20:43
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Hatay'da eşini öldüren ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda Kilis'te eşini öldüren ve kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Mehmet K., İskenderun'da yakalandı.

Öte yandan hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.Ö., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan F.E. ile Hırsızlık suçundan aranan A.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. serbest bırakılırken diğer şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Kilis, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da eşini öldüren firari yakalandı - Son Dakika

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