Hatay'ın Samandağ ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Samandağ ilçesi Meydan Mahallesinde evine yılan girdiğini fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarıyla yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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