Hatay'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Hatay\'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Hatay'da otomobil ve yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı.

Hatay'da otomobilin ve yolcu otobüsünün, makaslayan tıra çarpması sonucu yaşanan kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken 1 şahsın ağır yaralı olan şahsın tedavisi sürüyor. Öte yandan otomobilde hayatını kaybeden gençlerin doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza; gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan 31 R 0242 plakalı CSR Turizm'e ait yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tıra çarptı. Feci kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Aysüt olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ahmet Baran Çapar isimli şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralılardan birinin ağır yaralı olarak tedavisinin devam ettiği ve 3 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan otomobilde hayatını kaybeden gençlerin doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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