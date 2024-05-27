Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi
HATAY - Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?