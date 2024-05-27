Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika
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Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, itfaiye ekipleri araç içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

27.05.2024 17:09
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Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

HATAY - Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi - Son Dakika

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