Hatay\'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada şarampole devrilen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada bagajdaki market poşetleri dikkat çekti.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette seyir halinde olan 31 ASD 378 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 55 AAZ 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şarampole devrilen 31 ASD 378 plakalı aracın sürücüsü yaralanırken, araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi devam ederken, kazanın ardından otomobilim bagajında bulunan gıda poşetleri dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.