Hatay'da firari angus alarmı: Gören olursa hemen kaçsın - Son Dakika
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Hatay'da firari angus alarmı: Gören olursa hemen kaçsın

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Hatay\'da firari angus alarmı: Gören olursa hemen kaçsın
22.07.2025 09:51
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Hatay\'da firari angus alarmı: Gören olursa hemen kaçsın
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Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak'ın Uruguay'dan getirdiği 100 angustan üçü sevkiyat esnasında kaçarak sırra kadem bastı. Hayvanlardan 1 ayı aşkın süredir haber alamayan Yumuşak, bu cins hayvanlar aşırı hırçın olduğundan angusları görenlere kaçın uyarısında bulundu.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettiriyor. Hayvanları ve işini severek yapan Yumuşak, 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanlık çiftliğinde vatandaşlara hizmet ediyor.

3 ANGUS SEVKİYAT SIRASINDA KAÇTI

Yumuşak, geçtiğimiz ay Uruguay'dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvanın sevkiyatını besisine yapmak istedi. İlk tırı sorunsuz bir şekilde sevk eden Yumuşak, ikinci tırdaki 3 angusu kaşla göz arasında kaçırdı. Uruguay'dan gelip ilçenin farklı noktalarına giden angusların peşinde giden Yumuşak, saatlerce süren kovalamacının ardından 3 angusu yakalayamadı ve hayvanlar sırra kadem basmıştı. Anguslardan bir aydır haber alamayan besici Yumuşak, angusları gören vatandaşların sağlıkları için kaçmaları gerektiğini söyledi.

Hatay'da firari angus alarmı!: Gören olursa hemen kaçsın

ANGUSLAR AMİK OVASINDA GEZİYORLAR

Uruguay'dan getirdiği anguslardan 3'ünden bir aydır haber alamayan besici İbrahim Yumuşak, "Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ay oldu ve bir ayı da geçti. Kaçtıktan sonra herhangi bir haber alamadık. Hayvanları biz bulamadık ve kaçtılar. Amik Ovası'na doğru gittiler ve nereden çıkarlar bilemeyiz. Bu anguslar hızlı bir şekilde indiler ve çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. Şimdiye kadar bir haber de alamadık kendilerinden ve hala kayıplar. İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık, bir türlü angusları yakalayamadık. Eğer bu angusları gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar. Angusların kaybolması üzerinden hemen hemen bir ayı geçti. Bu anguslar Uruguay'dan gelmişti ve şu an Hatay'ın Amik Ovası'nda geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Hatay'da firari angus alarmı!: Gören olursa hemen kaçsın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da firari angus alarmı: Gören olursa hemen kaçsın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Semih Öz:
    abi onlar çoktan sucuk olmuştur :D 2 0 Yanıtla
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