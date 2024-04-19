Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem uyguladı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda, A.K. ve Y.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi. Tespit edilen 2 şahıs hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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