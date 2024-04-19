Hatay'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Hatay'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı

Hatay\'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi ve A.K. ve Y.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi. Tespit edilen 2 şahıs hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

19.04.2024 21:28
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sonucu para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda, A.K. ve Y.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi. Tespit edilen 2 şahıs hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Fuhuş Yapan 2 Kişiye İdari İşlem Uygulandı - Son Dakika

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