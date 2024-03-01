Hatay'da geçici yaşam merkezinde meydana gelen yangında depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Meydancık Mahallesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentte meydana geldi. Geçici yaşam alanında bulunan konteynerde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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