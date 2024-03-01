Hatay'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi

Hatay\'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentinde meydana gelen yangında, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.03.2024 23:27
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Hatay'da geçici yaşam merkezinde meydana gelen yangında depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Meydancık Mahallesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentte meydana geldi. Geçici yaşam alanında bulunan konteynerde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Necmettin Yılmaz, İtfaiye, Hatay, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da geçici yaşam merkezinde yangın: Depremzede vatandaşların konteyneri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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