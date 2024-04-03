Hatay\'da geçmişten gelen husumetten dolayı sokak ortasında çıkan kavga kameralara yansıdı

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Hatay'da bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumetten dolayı sokak ortasında çıkan kasklı, tekmeli ve saç yolmalı kavgası kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle bölgeden geçen şahıs ile geçmişten arasında husumet bulunan bir kadın arasında kavga çıktı. Kadının, motosiklet üzerindeki adama saldırısı sonucu başlayan kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde; kadının adama tekme ve kaskla saldırdığı görüldü. Erkek şahsın ise kadını saçından tutarak sürüklediği görüldü. Bölgeden geçen bir askeri personelin ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavgada iki taraf da yara almazken, sokak ortasında yaşananlar, görenleri hayrete düşürdü. - HATAY