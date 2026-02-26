Hatay\'da Genç Sürücü Ağaçla Çarpıttı

Hatay'da 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki O. S. idaresindeki 07 NIM 33 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hasar gören araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hafif yaralı olarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY