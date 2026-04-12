Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 göçmen yakalandı ve konuyla ilgili organizatör mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda; Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 7 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ayrıca, şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0,67 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler, yapılan işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY