Hatay\'da Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da alt yapı çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasıyla göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay; Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması yaşandı. Göçükle birlikte bir işçi toprak altında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarıldı. Yapılan kontrollerde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.