Hatay\'da gölette boğulan baba ve 4 çocuğunun cansız bedenleri bulundu

3.Sayfa

Hatay'da gölette boğulan baba ve 4 evladının cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde bulunan DSİ göletinde boğulma vakası ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri gölette arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yabancı uyruklu baba ve 4 evladının cansız bedenleri bulunarak, göletten çıkarıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - HATAY