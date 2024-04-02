Hatay\'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli adliyeye sevk edildi

Adapazarı'nda iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.