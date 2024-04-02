Hatay'da hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yer alan bir bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ilen aranan şüpheli M.K., 31 Mart tarihinde yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satın almak, tehdit ve kasten yaralama suçlarından aranan F.C. ile kasten yaralama suçundan aranan A.İ. tutuklandı. Şüpheliler, adli mercilere çıkarılarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin 'Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz.' dedi.
Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi köyünde toprağa verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba Aydoğan Güzelce ve oğlu Eren Güzelce hayatını kaybetti. Kazada, tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bahçeye uçtu ve ağaca çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulanırken, toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
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