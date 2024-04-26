Hatay\'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalan kırsızlık ve fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak suçundan 4 yıl hapis cezası aranan 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada Dörtyol'da meydana gelen kurumdan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 24 adet klima borusu, internet, elektrik kabloları ve elektirik panosu hırsızlığı şüphelisi E.S. ve N.G. yakalandı. Hakkında dolandırıcılık, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından hakkında adli makamlarca verilen 4 yıl hapis cezasıyla aranan H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden H.A. ile N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY