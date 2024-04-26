Hatay'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay\'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmada, 2 kişi tutuklandı. Hırsızlık şüphelisi E.S. ve N.G. yakalanırken, fuhuşa teşvik suçundan aranan H.A. da gözaltına alındı. H.A. ve N.G. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.04.2024 16:53
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalan kırsızlık ve fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak suçundan 4 yıl hapis cezası aranan 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada Dörtyol'da meydana gelen kurumdan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 24 adet klima borusu, internet, elektrik kabloları ve elektirik panosu hırsızlığı şüphelisi E.S. ve N.G. yakalandı. Hakkında dolandırıcılık, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından hakkında adli makamlarca verilen 4 yıl hapis cezasıyla aranan H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden H.A. ile N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık ve fuhuş suçundan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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