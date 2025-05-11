Hatay\'da Hurda Minibüs Yandı

Hatay'da park halinde bulunan hurda minibüs alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halindeki hurda minibüste yangın çıktı. Yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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