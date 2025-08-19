Hatay'da 4 metre derinliğindeki inşaat boşluğuna düşen vatandaş yaralandı.
Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında yaşandı. İnşaat sahası içerisinde 4 metre derinliğindeki boşluğuna düşen vatandaş mahsur kaldı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs, itfaiye ekipleri tarafından güveli bölgeye çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İnşaat Boşluğuna Düşen Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?