Hatay'da dış cephe mantolama işi yapan inşaat işçilerini taşıyan iskelenin ipi koptu, iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
Olay, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın dış cephe mantolamasını yapan işçileri taşıyan iskelenin halatı koptu. Olayda 2 yabancı uyruklu işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İnşaat İşçilerini Taşıyan İskelede Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?