Hatay'da iş adamına 2 milyon TL talebiyle tehdit eden 2 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da iş adamına 2 milyon TL talebiyle tehdit eden 2 kişiden biri tutuklandı

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Hatay'da WhatsApp mesajlarıyla iş adamına 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyip kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kadın ve erkek 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden kadın adli kontrolle serbest bırakılırken erkek tutuklandı; aramalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Hatay'da WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajlarla iş adamının kendilerine 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyen ve ölümle tehdit eden kadın ve erkek 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görevlilerince, bir vatandaşın kendisinden 2 milyon TL talep edildiği ve kendisi ile ailesinin ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın şüphelileri olduğu belirlenen 11 suç kaydı bulanan S.K. isimli erkek şahıs ve Ş.K. isimli kadın şahıs, farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet kırma av tüfeği, 293 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken S.K. ise tutuklandı.

Öte yandan iş adamını tehdit eden şahısların WhatsApp üzerinden iletişime geçerek arama yaptıkları ve mesaj gönderdikleri belirlendi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelHataySuçSon Dakika

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