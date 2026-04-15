Hatay\'da İşçi Su Deposunun Altında Kaldı

Hatay'da çatıda çalışırken üzerine su deposu devrilerek yaralanan işçi, itfaiye merdiveniyle indirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'ndeki Şirin Nar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısının tadilatında çalışan A.E. isimli işçinin üzerine su deposu devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi itfaiye ekiplerince merdivenli itfaiye aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
