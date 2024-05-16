Hatay\'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir iş yerinin kurşunlanması, tehdit ve hakaret içeren olayın ardından 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, F.B. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY