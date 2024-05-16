Hatay'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

Hatay\'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir işyerinin kurşunlanması, tehdit ve hakaret içeren olayın ardından gerçekleştirilen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

16.05.2024 21:44
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir iş yerinin kurşunlanması, tehdit ve hakaret içeren olayın ardından 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, F.B. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da işyeri kurşunlama ve tehdit olayına karışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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