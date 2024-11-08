Hatay\'da Kaçak Çalıştırılan 43 Kadın Gözaltına Alındı

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Hatay'da masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 6 Kasım günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 11 iş yeri denetlenirken toplam 43 (39 Tayland, 1 Suriye, 3 Kenya uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 13 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 8 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca 43 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi ve deport edilmek üzere gözlem altına alındı. - HATAY