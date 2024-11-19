Hatay'da Kamyon Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Kamyon Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı

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Fren arızası nedeniyle bariyere çarpan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

19.11.2024 22:41
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Hatay'da bariyere çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'da fren sistemindeki arıza nedeniyle bariyere çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hatay - Adana otobanı İskenderun ilçesi mevkiinde yaşandı. Fren sisteminde arıza yaşanan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 ESL 304 plakalı kamyon, orta bariyere çarptı. Bariyere çarpan kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza yapan kamyonun kaldırılmasıyla jandarma kontrolünde yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kamyon Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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