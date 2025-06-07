Hatay\'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Kamyon 3 aracı biçti: 1 ölü, 10 yaralı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki 33 NKN plakalı 27 kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan şahıslar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde 27 GE 878 plakalı hafif ticari aracın içerisinde bulunan 23 yaşındaki Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittikleri esnada kaza yaşadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.