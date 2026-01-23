Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları mutlu etti

Hatay'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken çocuklar doyasıya eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte çevre beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kendini hissettirdi. Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya yolunda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Polis ekipleri tarafından kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmezken, sürücülerin zor anları kameraya yansıdı. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve aileleri kar yağışında doyasıya eğlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar kar yağışının kendilerini mutlu olduğunu söyledi. - HATAY