Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları mutlu etti - Son Dakika
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları mutlu etti

23.01.2026 15:23  Güncelleme: 15:38
Hatay'da etkili olan kar yağışı sürücüler için zorluklar yaratırken, çocuklar kar keyfini doyasıya yaşadı. Polis ekipleri yolda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de kar küreme çalışmaları yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte çevre beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar kendini hissettirdi. Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya yolunda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Polis ekipleri tarafından kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmezken, sürücülerin zor anları kameraya yansıdı. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar ve aileleri kar yağışında doyasıya eğlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar kar yağışının kendilerini mutlu olduğunu söyledi. - HATAY

Kaynak: İHA
