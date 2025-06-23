Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.K. adlı şahıs Defne Turunçlu Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?