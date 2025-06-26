Hatay'ın Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar da; kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T. adlı şahıs Arsuz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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