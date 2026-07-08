Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi yolçatı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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