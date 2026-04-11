11.04.2026 12:12  Güncelleme: 12:33
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan bir kaza sonrası yaralıların yakınları arasında çıkan kavga, cep telefonlarıyla kaydedildi. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaşanan kavga meydan savaşını aratmadı. Şahısların birbirlerine saldırdığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza; Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak önce 2 araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı şahısların yakınlarıysa bir birine saldırdı. Meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruplar, jandarma ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

