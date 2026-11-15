Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası olan 53 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası olan 53 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı

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Hatay\'da kesinleşmiş hapis cezası olan 53 kişi yakalandı, 17\'si tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026'da il genelinde yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı. Yakalanan 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi; 1'inin 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl, 11'inin 2 yıldan az cezası olduğu belirtildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalarda; yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı. Tutuklanan şahısların 1'inin 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl ve 11'inin ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Tutuklanan 17 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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