Hatay'da Komşu Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'da Komşu Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı

02.10.2025 09:04
02.10.2025 09:04
Hatay\'da Komşu Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'da 63 yaşındaki kadının öldüğü komşu kavgasında 5 şüpheli tutuklandı. Olayda silahlar ele geçirildi.

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde 28 Eylül günü husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti.

63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Komşu Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

