Hatay\'da Komşu Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde 28 Eylül günü husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.