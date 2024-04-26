Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam toprağa verildi - Son Dakika
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Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Hatay\'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli olan imam Hasan İnci, sabah namazı için gittiği camide komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İnci'nin cenazesi, yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi.

26.04.2024 18:27
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Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde Hasan İnci (40), görevli olduğu Çamlık Camisi'ne sabah namazı için gittiği sırada komşusu tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından imamın karşı komşusu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Cami'ye getirildi. Burada ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası imamın cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Cinayet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam toprağa verildi - Son Dakika

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