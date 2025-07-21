Hatay\'da Konteyner İş Yeri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan konteyner iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan konteyner iş yerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olan konteyner iş yerini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner iş yeri kullanılamaz hale geldi. - HATAY