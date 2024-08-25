Hatay\'da kontrollü yıkılan binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasında

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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anını izlemek isteyen vatandaşların paniği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Problemsiz olarak gerçekleşen yıkım anında vatandaşların kaçtığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY