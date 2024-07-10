Hatay'da Kovboy Hırsızlar Mazgal Çalıyor - Son Dakika
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Hatay'da Kovboy Hırsızlar Mazgal Çalıyor

Hatay'da at arabasıyla gelerek mazgal çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede sıklıkla yaşanan mazgal hırsızlığına vatandaşlar tepki gösterdi. Hırsızlar, at arabasıyla 10 saniyede mazgalları çalarak kayıplara karışıyor.

10.07.2024 08:59
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Kovboy hırsızlar mazgalı saniyeler içinde böyle çaldı

Esnaf Semih Aydın: "At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar"

HATAY - Hatay'da at arabasıyla gelerek mazgal çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede sıklıkla yaşanan mazgal hırsızlığına vatandaşlar tepki gösterdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da hurda toplayarak para kazanan şahıslar kentte metal anlamında ne buluyorlarsa çalmaya devam ediyorlar. Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlıkları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldıkları görüldü.

"At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar"

At arabasıyla mazgalı çaldığını kameradan fark eden Semih Aydın, "Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Bende 155 polisi aradım. HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanında çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı. Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kovboy Hırsızlar Mazgal Çalıyor - Son Dakika

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