Hatay'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı
Hatay'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı

Hatay\'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı
17.02.2026 08:58
Hatay'da kavşaktan geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı, 5 hayvan telef oldu.

Hatay'da kavşaktan geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına dalan otomobilin o anları kameraya yansıdı. Kazada 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Kavşaktan sürüsünü yolun karşısına geçirmek isteyen Ömer Şahan'ın küçükbaş hayvanlarına otomobil çarptı. Kazada 5 küçükbaş hayvan telef olurken, o anlar kameraya yansıdı. Şahan ve araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Telef olan hayvanlar yoldan kısa sürede kaldırılırken, polis ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Bölgede alt geçit olmadığı için hayvanları kavşaktan geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Ömer Şahan, "Hayvanlarımızı buradan geçirmek için alt geçit istiyoruz. Biz her gün buradan geçiyoruz ve bizim rızkımız hayvanlarımız. Kavşak olduğu için biz sıkıntı yaşadık, 5 tane malım telef oldu. Burada alt geçit olsaydı, böyle bir olay yaşanmazdı. Meramız yolun altında mecbur geçmek zorundayız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Hatay'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı - Son Dakika
